Täna on Eestis liikluspiiranguid viies paigas

Tarktee loetleb tänaseks viies paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Lääne-Viru maakonnas on Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva maantee (km 51,30-51,50) täna kell 9-21 liiklusele suletud raudteeülesõidu remonttööde tõttu. Ümbersõit on korraldatud Rakke ja Kapu kaudu. Teekond pikeneb kuni 33 km võrra.

Rapla maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel (km 59,0-62,0) on kiirus piiratud teeremondi tõttu.

Harju maakonnas Tallinna-Lagedi maanteel (km 4,9-8,5) toimuvad töövälisel ajal asfalteerimistööd. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldavad reguleerijad. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Lääne-Viru maakonnas Rakvere-Luige maanteel (km 28,9-38,3) on üks sõidusuund suletud teeremondi tõttu. Liiklust reguleerivad foorid või reguleerijad. Töötsoonis on kiirus piiratud.

Harju maakonnas Lagedi-Kostivere maanteel on üks sõidusuund suletud asfalteerimise tõttu. Liiklus on reguleeritud. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.