Täna on Eestis liikluspiiranguid viies paigas

Tarktee loetleb tänaseks viies paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas on Tutermaa-Vanamõisa maantee (km 3,4-3,7) suletud Vanamõisa Kevadlaada tõttu. Ümbersõit on korraldatud mööda kohalikke teid vastavalt paigaldatud juhistele.

Ida-Viru maakonnas Purtse-Liimala-Kõrkküla maanteel (km 0,0-4,6) on teeremondi tõttu suletud üks sõidusuund. Liiklus on reguleeritud, töötsoonis on kiiruspiirang.

Lääne maakonnas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel (km 75,0-77,0) tuleb olla ettevaatlik teel liikuvate sõdurite suhtes: toimub Kaitseliidu õppus.

Harju maakonnas Järveküla-Jüri maanteel (km 3,5-3,6) algab Sambliku tee mahasõidu kokkuviimine Järveküla-Jüri maanteega. Liiklus on reguleeritud vastavalt märkidele.

Pärnu maakonnas Vändra, Tihemetsa ja Lemmetsa ümbruses toimub alates tänasest kuni 7. maini Kaitseväe ja Kaitseliidu suurõppus "Siil 2018." Õppusealale jäävatel suurematel teedel on õppuse eest hoiatavad märgid.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.