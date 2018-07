Täna on Eestis liikluspiiranguid kuues paigas

Tarktee loetleb tänaseks kuues paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas on Tallinna ringtee (km 10,7-11,0) kell 8-16 liiklusele suletud truubiparandustööde tõttu. Väo poolt tulijad saavad Tallinna poole pöörata peale ohutussaart.

Ida-Viru maakonnas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel (km 8,3-13,5) on sõidusuund suletud ja kehtib kiirusepiirang sõiduteel algavate alfalteerimistööde tõttu. Liiklust korraldavad foorid ja reguleerijad.

Valga maakonnas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel (km 204,0-219,0) on kiirusepiirang sõiduteel toimuvate teekatte märgistustööde tõttu.

Harju maakonnas Kose-Jägala maanteel (km 30,0-32,0) ja Jägala-Kärevete maanteel (km 8,0-10) on teepinna tasasuse mõõtmistööd. Tööpiirkonnas on hoitavad liiklusmärgid.

Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel (km 124,6-162,0) on teekatte märgistustööd. Need liiguvad, tööpiirkonnas on hoiatavad liiklusmärgid.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.