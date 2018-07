Täna on Eestis liikluspiiranguid kuues paigas

Tarktee loetleb tänaseks kuues paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Pärnu maakonnas on täna kell 8-17 truubiparandustööde tõttu liiklusele suletud Ridalepa-Lavassaare maantee (km 3,5-5,0). Ümbersõit on korraldatud Jõõpre kaudu, teekond pikeneb kuni kahe kilomeetri võrra.

Võru maakonnas on täna kell 8-20 liiklusele suletud Vana-Antsla-Lüllemäe maantee Anne raudteeülesõit (km 6,6-6,7). Ümbersõit on korraldatud Kobela-Antsla-Lusti-Valtina kaudu. Teekond pikeneb kuni 19 km võrra.

Viljandi maakonnas on Reegoldi-Kolgioja maanteel (km 0,0-2,0) üks sõidusuund suletud ja kehtib kiirusepiirang sõiduteel toimuvate teeparandustööde tõttu. Liiklust korraldab reguleerija.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna-Narva maanteel (km 119,0–120,0) on vihmavee äravoolurennide hooldustööd. Töötsoonis on kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud.

Tartu maakonnas Aovere-Kallaste-Omedu maanteel (km 4,3-8,8) on kiirusepiirang sõiduteel toimuvate pindamistööde tõttu.

Pärnu maakonnas Pärnu-Lihula maanteel (km 55,3-56,1) on kiirusepiirang sõiduteel toimuvate pindamistööde tõttu.

Eelteade

6. kuni 8. juulini on Eesti Jahimeeste 38. kokkutuleku tõttu Pärnu maakonnas liiklusele suletud Kulli-Matsi maantee (km 2,9-3,4), Ümbersõit on korraldatud Saulepi kaudu. Teekond pikeneb kuni 10 km võrra.