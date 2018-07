Täna on Eestis liikluspiiranguid kuues paigas

Tarktee loetleb tänaseks kuues paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Jõgeva maakonnas on teeremondi tõttu liiklusele suletud 2. juulist kell 09.00 kuni 15. septembrini kell 20.00 Põltsamaa–Võhma maantee Põltsamaa linnas (km 2,2–2,6). Sõiduautodele ja kuni 8 tonni veoautodele on ümbersõit korraldatud Eha ja Õnne tänava kaudu. Raskematele veoautodele on ümbersõit korraldatud Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa, Põltsamaa–Pajusi–Luige ja Jõgeva–Põltsamaa maantee kaudu. Teekond pikeneb 1,5 km.

Pärnu maakonnas on truubiremondi tõttu liiklusele suletud 4. juulil kell 10.00–17.00 Kärbu–Kõima maantee Kihlepa–Tuuraste lõigul (km 6,3–6,4). Ümbersõit on korraldatud Audru–Tõstamaa–Nurmsi maantee kaudu. Teekond pikeneb 2,5 km.

Harju maakonnas Tallinna–Narva maanteel Maardu–Kuusalu lõigul (km 17,3–40,1), Kuusalu–Vahastu lõigul (km 41,4–50,3) ja Kemba–Valgejõe lõigul (km 56,2–61,7) tehakse teekatte märgistustöid. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Viljandi maakonnas Valga–Uulu maanteel Karksi–Nuia linnas (km 57,5–59,2) on kehtestatud kiiruspiirang tee geoloogilisteks uuringuteks.

Viljandi maakonnas Imavere – Viljandi – Karksi–Nuia maanteel Võhma–Olustvere lõigul (km 18,7–22,9) tehakse teeremonti. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.