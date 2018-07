Täna on Eestis liikluspiiranguid kuues paigas

Tarktee loetleb tänaseks kuues paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Pärnu maakonnas on truubiremondi tõttu täna kell 10-17.30 liiklusele suletud Kärbu–Kõima maantee (km 8,4–8,5). Ümbersõit on korraldatud Audru–Tõstamaa–Nurmsi maantee kaudu. Teekond pikeneb 2,5 km võrra.

Võru maakonnas Viluste–Lindora maanteel on raudteel toimuvate remonttööde tõttu täna kell 7-15 liiklusele suletud Lepasaare raudteeülesõidukoht (km 19,4). Ümbersõit on korraldatud Otsa–Tabina kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 15 km võrra.

Võru maakonnas Pindi–Verijärve maanteel on raudteel toimuvate remonttööde tõttu täna kell 15-23 liiklusele suletud Husari raudteeülesõidukoht (km 7,1–7,2).

Ümbersõit on korraldatud Kääpa–Obinitsa–Võmmorski–Petseri, Võru–Räpina ja Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteede kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 24 km võrra.

Lääne-Viru maakonnas algab Tallinna–Narva maanteel Haljala viadukti all (km 88,5–89,0) viadukti-vuukide remont. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Viljandi maakonnas Viljandi–Põltsamaa maanteel Parika–Eesnurga lõigul (km 19,6–28,0) on teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.