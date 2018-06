Täna on Eestis liikluspiiranguid kuues paigas

Tarktee loetleb tänaseks kuues paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Põlva maakonnas on Võõpsu–Käre maantee (km 1,5) alates täna kella 8-st kuni 19. juuni kella 20-ni truubiremondi tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on Toomasmäe küla ja Silla tee kaudu, teekond pikeneb 14,4 km võrra.

Jõgeva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Adavere Alevikus (km 118,5–119,1) toimub ohtliku puu langetamine, mille ajaks on üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Valga maakonnas Valga–Uulu maanteel Helme–Tõrva lõigul (km 26,0–30,0) on teeremont. Töötsoonis kehtib kiiruspiirang.

Rapla maakonnas Kose–Purila maanteel Toomja–Kuimetsa lõigul (km 19,0–21,1) on asfalteerimistööd. Töötsoonis on kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.

Võru maakonnas Raiste–Osula–Varese maanteel (km 7,3–10,5) algab teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldavad foorid. Ligikaudne ooteaeg on kuni kolm minutit.

Harju maakonnas Riisipere–Vasalemma maanteel Lemmaru–Aude lõigul (km 6,6–14,0) on asfalteerimistööd. Töötsoonis on kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.

