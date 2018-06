Täna on Eestis liikluspiiranguid kaheksas paigas

Tarktee loetleb tänaseks kaheksas paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Järva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel (km 67,0–68,0) on teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Valga maakonnas Jõhvi–Tartu–Valga maanteel (km 209,7–209,8) toimub Tõlliste silla deformatsioonivuukide remont. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Jõgeva maakonnas Aovere–Kallaste–Omedu maanteel (km 56,8–57,0) toimuvad pindamistööd. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Harju maakonnas Võsu–Kotka maanteel (km 0,0–5,4) on teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.

Lääne-Viru maakonnas Haljala–Käsmu maanteel (km 20,1–27,0) on teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleeritakse.

Saare maakonnas Tagamõisa–Undva maanteel (km 0,1–3,8) on tee- ja truubiremondi tõttu üks sõidusuund suletud. Liiklust reguleeritakse. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Viljandi maakonnas

* Viljandi–Põltsamaa maanteel (km 19,0–21,0) on teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang.

* Raudna–Loodi maanteel (km 2,4–5,2) on seoses teeremondiga üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldavad eesõigusmärgid.