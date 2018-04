Täna on Eesti teedel seitse liikluspiirangut; loe ka ilmaolude kohta!

Tarktee loetleb tänaseks seitsmes paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas Tallinna–Narva maanteel (km 11,2–11,7 ja 13,0–13,5) on liikluskorraldusvahendite kandurite paigaldustööd; kehtib kiiruspiirang.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna–Narva maanteel Pikaristil (km 114–116) on teekatte parandustööd; kehtib kiiruspiirang.

Jõgeva maakonnas Tallinna–Tartu maantee Neanurme–Pikknurme lõigul (km 135,4–140,4) toimub teepeenarde parandamine; kehtib kiiruspiirang.

Viljandi maakonnas Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteel Sultsis (km 62,0–64,7) algavad tee rekonstrueerimistööd. Kehtib kiiruspiirang ja üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldavad foorid või reguleerijad. Ligikaudne ooteaeg on kuni 10 minutit.

Rapla maakonnas Märjamaa–Valgu maantee Kasti–Valgu lõigul (km 7,8–14,5) on asfalteerimistööd. Töötsoonis on kiiruspiirang ja üks sõidusuund on suletud. Liiklus on reguleeritud.

Harju maakonnas Tallinna–Saku–Laagri maanteel Männikul (km 5,1–5,6) toimub valgustusmasti vahetus. Töötsoonis on kiiruspiirang.