Tallinna-Narva maanteel on kella 14 paiku liiklusseisakut oodata

Teetööd maanteel, foto on illustratiivne

Tarktee teatab liikluspiirangust, millega autojuhid täna arvestada võiksid.

Tallinna-Narva maanteel Maardu-Võerdla lõigul (km 17,2–18,7) tuleb umbes kell 14 lõhkamistööde tõttu liiklus mõlemas suunas ja kuni viieks minutiks peatada. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel soolaniisked. Ilmaprognoosi kohaselt sajab päeval mitmel pool vähest lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul peamiselt vihma. Temperatuur on nullilähedane; teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta vaata www.tarktee.ee või helista maanteeinfo lühinumbril 1510. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.