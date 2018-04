SKEEM | Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmik suletakse aprilli keskel tavaliikluseks

Seni suure liikluskoormuse all olnud Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmikku asutakse aprilli keskel rekonstrueerima. Tehtavad ehitustööd aitavad leevendada ummikuid ja suurendada liiklusohutust.

“Aastaid on autojuhtidele valmistanud meelehärmi Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmik, seda eriti tipptunnil liigeldes. Hommikusel tipptunnil ületab seda ristmikku pea 2100 mootorsõidukit tunnis, õhtusel tipptunnil isegi 2400,” ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Rekonstrueerimistöödega alustatakse 16. aprillil ja tööde lepinguliseks lõpptähtajaks on 30. august 2018. Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse pöörderidadega foorjuhitav ristmik, mis rahustab piirkonna liikluskeskkonda, tõstab liiklusohutust ning suurendab ristmiku läbilaskevõimet. Lisaks rajatakse tänavale sajuveekanalisatsioon ning jalakäijate ülekäiguradadele erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning puuduolevates lõikudes rajatakse kõnnitee.

Trassil liiklevad inimesed peavad arvestama, et ristmik suletakse ehitustööde ajaks tavaliiklusele. Ühistranspordile tagatakse läbipääs ning kohalikele elanikele tagatakse kinnistutele ligipääs. Ümbersõiduks tuleb kasutada olemasolevaid teid ja liiklejatel tuleb jälgida ajutist liikluskorraldust.

Seoses teetöödest tingitud võimalike ummikutega on soovitatav kasutada ümbersõiduks Pirita teed, Kose teed, Lükati teed, Kloostrimetsa teed, Saha-Loo teed, Vana-Narva maanteed ja Kaldase teed.

“Pirita elanikud on pikalt oodanud projekti teostumist. Seda objekti on inimestele juba väga pikalt lubatud ning oleme tõesti rõõmsad, et see ehitatakse koostöös Tallinna linna, Maardu linna ning Viimsi ja Jõelähtme vallaga. See aitab parandada senist liikluskorraldust ühistranspordile, sõidukijuhtidele ja muudab jalakäijatele liiklemise turvalisemaks,” ütles Tubli.