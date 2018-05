Riigikaitse suurõppuse Siil raames suurendatakse inimeste ja sõidukite kontrolli

Keilas ja Lõuna-Eesti erinevates maakondades seatakse nädalavahetuseks üles ligi poolsada kontrollpunkti, kuhu koondub üle kahesaja politseiniku ja kaitseliitlase, kes hakkavad kontrollima teedel liikuvate autojuhtide, kaasreisijate ja sõidukite dokumente. Samuti veendutakse, et kellelgi poleks kaasas keelatud või ohtlikke esemeid.

Õppuse stsenaariumi järgi saadetakse kontrollpunktidesse jooksvalt ka vastumängijaid, kelle ülesandeks on politseinike ja kaitseliitlaste oskuste ja tähelepanuvõime proovile panemine.

„Õppuseks lavastatud sündmuste lahendamise kõrval on meie töö fookus ennekõike siiski päriselulistel vahejuhtumitel," selgitas Politsei- ja piirivalveameti politseikapten Ottomar Virk. "Näiteks kui kontrollpostil avastatakse rikkumine või muu politsei sekkumist vajav päriseluline olukord, katkestatakse või lükatakse õppuseks planeeritud mängulised vahejuhtumid edasi. Selleks, et kontrollpostidel töötavad ametnikud oskaks kiirelt hinnata, kuhu oma töö põhirõhk suunata, on õppuse mängijad tähistatud," märkis ta.

Virk ütles operatsiooni kommenteerides, et liiklejate jaoks kulgeb kontroll ladusamalt, kui neil on ette näidata nii enda, kaasreisijate kui ka sõiduki dokumendid. Vajamineva dokumendi puudumisel tuleb arvestada mõnevõrra pikeneva reisiajaga, kuni politsei isiku tuvastab.