REKONSTRUKTSIOON | Eesti raudteeülesõitudel toimub palju lohakusest tingitud õnnetusi

Eesti raudteeülesõitudel toimub palju õnnetusi, mille põhjuseks on autojuhtide ja jalakäijate kannatamatus. Nad ei jaksa ära oodata rongi möödumist ja üritavad saabuva rongi nina eest läbi lipsata, mis aga alati ei õnnestu.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg kommenteeris, et viimasel ajal toimunud õnnetuste valguses tuleb juhtida inimeste tähelepanu sellele, et liikluses peab käituma vastutustundlikult ning ei saa suhtuda vaid endale mõeldes ja heale õnnele lootes.

"On täiesti arusaamatu, mispärast inimesed eiravad elementaarseid ohutusreegleid ning seavad ohtu nii enda kui teiste elud. Soovin kõikidele jalakäijatele, ratturitele ja autojuhtidele südamele panna, et raudteed ületades tuleb olla äärmiselt tähelepanelik ning käituda vastutustundlikult, sest eksida on võimalik vaid korra. Raudteed ületades on oluline arvestada, et rongi pidurdusteekond on väga pikk: olenevalt ilmaoludest ja rongi pikkusest on rongi pidurdusmaa täieliku seismajäämiseni 50km/h kiiruse juures 150-200 meetrit," selgitas Adamberg.

Nähes teel takistust, teeb rongijuht kõik endast oleneva – annab signaali ja rakendab kiirpidurduse. Rongijuht annab vilet enne ülekäigu- või ülesõidukohta, ooteplatvormi, lähenemisel teekõverikule või muule halva nähtavusega kohale, lähenemisel inimestele ning kohtades, kus on vile laskmist kohustav signaalmärk, lähenemisel vastutulevale rongile ja vastutuleva rongi sabaosast möödasõitmisel ning loomulikult ka kohtades, kus on märgata ohtu.

Kõik juhtumid ja tähelepanekud, kus inimesed veel viimasel hetkel otsustavad raudteed ületada, edastab Elron raudtee- ja liiklusohutuse eest vastutavatele osapooltele.