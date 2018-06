Politsei otsib eakale naisele otsa sõitnud jalgratturit

21-aastane jalgrattur sõitis haljasalalt ette mööda jalgrattateed liikunud ja sõidueesõigust omanud jalgratturile, 25-aastasele naisele.

Mõlemad jalgratturid toimetati Pärnu haiglasse kontrolli.

Kell 17.01 teatati õnnetusest Saaremaa vallas Kellamäe külas Kuressaare-Kihelkonna - Veere maantee 4. kilomeetril.

24-aastane mees sõitis sõiduautoga Renault Twingo tagant otsa vasakpöörde ootel peatunud sõiduautole Mazda 6, mida juhtis 57-aastane naine.

Mazdas kaasreisijana viibinud 34-aastane naine toimetati Kuressaare haiglasse.

Kell 20.21 teatati õnnetusest Tallinnas Ehitajate teel (Turu plats 5 lähedal), kus jalgrattateel liikunud seni tuvastamata jalgrattur põrkas kokku jalakäijaga, 67-aastase naisega.

Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Jalgrattur lahkus enne politsei saabumist sündmuskohalt.

Politsei palub jalgratturit liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks pöörduda esimesel võimalusel lähimasse politseijaoskonda.

Kell 00.28 toimus õnnetus Tallinnas Suur-Rannavärava tn ja Põhja pst. ristmikul.

28-aastane mees sõitis sõiduautoga Chevrolet Cruze ette trammile CAF Urbos AXL, mida juhtis 57-aastane naine.

Chevrolet juht toimetati Ida Tallinna Keskhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.