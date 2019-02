Õnnetus Tallinnas: ülekäigurajal sõideti otsa koos isaga teed ületanud kolmeaastasele poisile

Ühel neist juhtudest oli osaliseks kiirabiauto: kell 13.01 Harjumaal Saue vallas Ääsmäe – Haapsalu - Rohuküla maantee 15. kilomeetril, kus Mercedes-Benz Sprinter kiirabiautot juhtinud 59-aastane mees sõitis vasakule teelt välja kraavi. Mercedese juht ning 52-aastane naine ja 83-aastane mees toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 21.00 ajal toimus liiklusõnnetus Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Pulgaaru tee teisel kilomeetri, kus sõiduautot BMW 520D juhtinud 30-aastane mees kaotas libedal teel sõiduki üle kontrolli ja sõitis paremale teelt välja kraavi. Sõiduki juht toimetati Viljandi haiglasse kontrolli.

Maanteeamet annab teada, et täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolaniisked või soolamärjad, kuid paiguti võib teedel esineda ka jäiseid teelõike. Teetemperatuurid on nullilähedased, mistõttu võib teedel esineda ka libedust.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm ning kohati võib sadada lund, lörtsi ja ka vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid jäävad -2 ja +3 kraadi vahele ning hommikupoolikul võib teedel paiguti esineda ka jäidet.