Õismäel ja Kadriorus algab teeremont

Alates kolmapäevast, 13. juunist kuni 13. juulini on seoses Haabersti ristmiku rekonstrueerimisega kavas sulgeda Õismäe tee/Paldiski mnt ristmik, teatas raepress.

Ümbersõit Ehitajate teele ning Rannamõisa teele suunatakse läbi Õismäe tee. Kesklinna suunaline liiklus on avatud otse üle viadukti. Õismäe teelt suunaga kesklinna poole sõitvad bussid on suunatakse Ehitajate tee kaudu Paldiski maanteele.

Nimetatud ajavahemikul suletakse Õismäe tee ühendusteel kesklinna sõidusuunal paiknev autobussiliinide nr 4, 21A, 22, 42, 43, 46 ja 47 Sinilille peatus. Peatus viiakse üle Õismäe ringtee sisekaarel paiknevasse Sinilille peatusse.

Alates neljapäevast, 14. juunist alustatakse A. Weizenbergi tänaval J. Poska tänava ja Mäekalda tänava vahelisel lõigul taastusremonttöödega. Taastusremonttöid teostab Tallinna Teede AS. Tööde maksumus on 351 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on juuli 2018.

Tallinna kommunaalameti tellimusel alustatakse A. Weizenbergi tn (J.Poska tn – Mäekalda tn) taastusremonttöödega, mille käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus. Tööde käigus vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning vahetatakse kaevupäised „ujuvat tüüpi“ kaevupäiste vastu. Töid teostatakse etapiviisiliselt töölõikude kaupa. Tööde tsoonis kehtib liikluspiirang kuni 30km/h.