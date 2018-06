Nordeconil valmis Haabersti turboristmiku viadukt

Täna valmis Nordecon AS-il Haabersti ringristmikku ületav viadukt, mis on 277 meetrit pikk ja viis meetrit kõrge.

Viadukt ületab sügisel valmivat Eesti esimest foorjuhitavat turboringristmikku Paldiski maantee suunal.

„Viadukti valmimine toob esimese suurema leevenduse Lääne-Tallinna liikluses pikalt kaost tekitanud Haabersti ringristmiku ehituses,“ sõnas Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller.

„Eesti õnnetusterohkeima ja väga suure liiklusega ristmiku kaasajastamine oli keerukas ja intensiivne – oluline on meenutada, et mitmetasandiline lahendus on oluliselt pikaealisem kui lihtsamad variandid.“

Ta märgib, et uue ristmiku põhieesmärk on minimeerida liiklusohtlikke olukordi ning tagada suurem ja sujuvam transpordivahendite liikumine. „Kogu ristmiku ja sinna juurde kuuluvate elementide valmimisel saab Haabersti piirkonna liiklus uue hingamise.“

Lisaks Haabersti risti ehitamisele on remondis ka mitmed ümberkaudsed teelõigud.

Ristmiku rekonstrueerimisel toimuvad veel eri teetööd, paigaldatakse veevarustust ja kanalisatsiooni, tänavavalgustust ning uued foorjuhtimise süsteemid.

Kogu ristmiku ulatuses korraldatakse ümber liiklus ning viimane lihv antakse maastikuarhitektuuriga.