Nõmmel on liikluskorralduses mitmed muudatused

Muudatus puudutab kvartalisiseseid tänavaid, mitte alaga piirnevat Vabaduse puiesteed, Hiiu tänavat ja Sõbra tänavat.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul alustatakse liiklusmärkide ja muudatustest teavitavete tahvlite paigaldamist sel nädalal, ristmike joonimine tehakse kevadel pärast lume sulamist.

„Kuna suuremal osal Nõmme väikestest tänavatest puuduvad kõnniteed, on selliste ümberkorralduste eesmärgiks liikluse rahustamine ja jalakäijate turvalisuse tõstmine. Ümberkorraldus vähendab keskmist sõidukite kiirust, kuna lisaks kiiruspiirangule on juht kohustatud vähendama kiirust ka iga alas oleva ristmiku ees, et veenduda ristmiku ületamise turvalisuses,“ selgitas Šillis.