Must jää tõi Tartus kaasa vähemalt kaheksa liiklusõnnetust

Täna hommikul toimus Tartu linnas järjest vähemalt kaheksa liiklusõnnetust, mis olid tingitud musta jää, valede sõiduvõtete ja suverehvide kombinatsioonist.

Tartu patrulltalituse juhi Alvar Pähkli sõnul sagenesid mustast jääst tingitud liiklusõnnetused täna kella seitsmest alates. "Hommikusel tipptunnil juhtus Tartu linnas kokku kaheksa kergemat avariid, milles inimesed viga ei saanud. Arvestades ilmaolusid, soovitab politsei suverehvid talverehvide vastu vahetada aegsasti," märkis Pähkel.

"Õige aeg rehvivahetusele mõtlema hakata on siis, kui õhutemperatuurid jäävad püsivalt viie soojakraadi juurde. Rehvid tuleks enne külmakraade ära vahetada seetõttu et, temperatuuri langedes muutub suverehv jäigemaks ja rehvimuster ei haaku enam asfaldikonarustega nii hästi kui suvel. Rehvid peavad olema heas korras, vastasel korral on auto raskemini juhitav, pikeneb pidurdusteekond ning ka auto kütusekulu on suurem," selgitas Tartu patrullitalituse juht.

” Ka kõige parem talverehv ei hoia õnnetust ära, kui juht ise oma sõiduvõtteid teeoludele vastavalt ei korrigeeri. Tartu patrulltalituse juht Alvar Pähkel

Ta rõhutas, et musta jää ja libeduse ohuga tuleb arvestada juba esimeste öökülmade korral. "Musta jää oht on kõige suurem sildadel ja metsavahelistel teedel ning seda eelkõige öötundidel ja varahommikuti. Libedust põhjustavad ka maha langenud märjad lehed, mida näiteks kõrvaltänavates nii kiiresti ära ei koristata. Ka kõige parem talverehv ei hoia õnnetust ära, kui juht ise oma sõiduvõtteid teeoludele vastavalt ei korrigeeri. Talviste sõiduvõtete raudvarasse kuulub suurem pikivahe, järskudest ja hoogsatest manöövritest hoidumine ning teeoludele vastava sõidukiiruse valik," ütles Pähkel.

Loe veel

Tema sõnul mängib liiklusohutuses suurt rolli ka hea nähtavus. "Autojuhid peaksid kindlasti veenduma, et nende sõidukiklaasid ja küljepeeglid on jääst puhtaks tehtud. Vastasel juhul näeb juht ainult väga väikest osa liikluses toimuvast ega märka ohtlikku olukorda enne, kui see käes on. Puhtad küljepeeglid tagavad aga selle, et ümberreastumisel juht näeb, kas mõni teine sõiduk on manöövri tegemisega alustanud või mitte."

Õnnetused Tartus

Kell 8.15 saabus teade liiklusõnnetusest Tartu linnas L. Puusepa tänaval, kus põrkasid kokku sõiduautod Fiat ja Volkswagen. Inimesed viga ei saanud. Juhid pöörduvad kindlustusse.

Kell 7.55 tuli teade liiklusõnnetusest Tartu linnas Puiestee ja Põllu tänavate ristmikul, kus põrkasid kokku sõiduautod Dacia ja Subaru. Inimesed viga ei saanud. Juhid said omavahel kokkuleppele ja pöörduvad kindlustusse.

Kell 7.53 teatati liiklusõnnetusest Tartus Võidu sillal, kus omavahel põrkasid kokku kolm sõidukit. Inimesed viga ei saanud. Juhid pöörduvad kindlustusse. Tartu südalinnas juhtunud liiklusõnnetus halvas oluliselt hommikuse tipptunni liikluse, mistõttu tekkisid piirkonda suured liiklusummikud.

Kell 7.53 tuli teade liiklusõnnetusest Tartus Riia tänaval, kus põrkasid kokku sõiduautod Ford ja Volkswagen. Inimesed viga ei saanud. Juhid ei saanud süü osas omavahel kokkuleppele ning ootasid sündmuskohale politseid. Liiklus takistatud ei olnud.

Kell 7.50 saabus teade liiklusõnnetusest Tartus Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmikul, kus põrkasid kokku sõiduautod Subaru ja Kia. Inimesed viga ei saanud. Juhid said süüs kokkuleppele ning pöörduvad kindlustusse. Õnnetuse tagajärjel oli üks sõidusuund kinni, liiklus häiritud ning tekkis ummik.

Kell 7.23 tuli teade liiklusõnnetusest Tartu linnas Sõpruse sillal, kus omavahel põrkasid kokku JCB kopp ning sõiduauto Peugeot. Inimesed õnnetuses viga ei saanud. Juhid said õnnetuse põhjustes ja põhjustaja osas kokkuleppele ning pöörduvad kindlustusse. Liiklus oli sillal hommikusel tipptunnil seetõttu tugevalt häiritud, ent praeguseks on olukord seal normaliseerunud.

Samal sillal alustati pärast õnnetust "Kõik puhuvad" reidiga.

Kell 7.17 teatati liiklusõnnetusest Tartus Ihaste sillal, kus omavahel põrkasid kokku Volvo veok ja Nissani maastur. Inimesed viga ei saanud. Juhid pöörduvad kindlustusse.