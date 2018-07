Motokoolitaja Olaf Punab: tsiklikursust võib koomale tõmmata, aga ilma selleta kindlasti ei saa

Iseenesest on Euroopa Liidu direktiivid andnud liikmesriikidele vabad käed ise otsustada, kas nad annavad B kategooria juhiloa omanikele loa sõita ka A1 kategooria mootorrattaga. Teatud tingimustel on sellise asja teinud seaduspäraseks mitu Euroopa riiki, kus mootorrattakultuur on laiemalt arenenud. Lähematest naabritest on Lätis lubatud rolleri või mootorratta selga pärast kümnetunnise kursuse läbimist.

A1 kategooria alla liigitatakse mootorrattad, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ning võimsus ei ületa 11 kW. Võimsamad A1 kategooria motikad võivad sõita ka kuni 110 km/h, enamiku tippkiirus jääb 80–90 km/h piiresse.