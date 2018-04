Mitmel pool sajab vihma ja on udu; loe ka liikluspiirangute kohta!

Tarktee loetleb tänaseks neljas paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel (km 26,6-36,8) ja Tallinna-Paldiski maanteel (km 11,0-12,0 ja km 18,8-29,5) on liikuva iseloomuga teekatte parandustööd. Kiiruspiirang puudub.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna-Narva maanteel (km 78,6-80,9 ja 109,9-119,6) on kiiruspiirang teekatte parandustööde tõttu, mis toimuvad ühel sõidusuunal korraga.

Jõgeva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel (km 149,0-154,0) on teepeenarde parandustööd. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Põlva maakonnas Kanepi-Leevaku maanteel (km 25,5-33,6) on kiiruspiirang teeremondi tõttu.

Ilmaolud

Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Saju võimalus on väiksem Loode-Eestis. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 9 kraadi, Loode-Eestis langeb kuni ühe kraadini.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.