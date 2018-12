Maanteeamet: teeolud võivad olla ohtlikud korralikule libeda- ja lumetõrjele vaatamata

Eile hukkus raskete teeolude tõttu Hiiumaal Käina endine vallavanem Üllar Padari. Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul olid tee- ja ilmastikuolud sündmuse ajal keerulised: õhutemperatuur vaid veidi üle nulli, oli pime ja sadas uduvihma. Kuigi hooldeauto puistas õnnetuse sündmuskohaks saanud teelõigul hommikul kaks korda ennetavalt soola ja ka sahkas raskemates kohtades, oli teekate ikkagi kohati soolalörtsi segune. Pärast õnnetust mõõdetud haardetegur järgselt vastas see siiski kehtestatud nõuetele.

Maanteeameti põhja regiooni hooldevaldkonna juhi Raido Randmaa märkis Delfile antud kommentaaris, et libedusetõrjet on tehtud juba alates oktoobrist ning viimastel nädalatel lisandunud lumega on tehtud ka lumetõrjet.

„See aga ei tähenda, et teedel libedust ja lund ei esineks, kuna 0-kraadi ümber kõikuvad temperatuurid ja hetke ilmastikuolud võivad muuta teeolusid hetkega,” ütles Randmaa.

Randmaa soovitab enne sõidu alustamist kuulata ilmaprognoose, võimalikke maanteeameti ja politsei hoiatusi ning nendest lähtuvalt planeerida sõit.

„Kui soovitatakse liiklusse mitte minna, siis võimaluse korral lükake sõit edasi. Kui prognoositakse sõiduolude halvenemist, varuda rohkem aega sihtkohta jõudmiseks,” märkis Randmaa.

Talvise sõidu ajal tuleb alati arvestada, et tee võib olla ootamatult libe ning valida vastav sõidukiirus ja -stiil, tuletas Randmaa meelde.