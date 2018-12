Maanteeamet: täna õhtul ja öösel on teedel suur libeduseoht

Maanteeamet tuletab meelde, et libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel jm. Õhtul ja öösel on teedel suur jäiteoht.