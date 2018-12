Maanteeamet manitseb: mitmel pool sajab lund ning teedel on libedusoht

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saarte rannikul ka lörtsi. Sisemaal jääb õhutemperatuur miinusesse. Saarte rannikul ja läänerannikul on õhutemperatuur null kraadi lähedal ning teedel on libeduseoht, teatab maanteeamet.

Tänasest kehtima hakkavad liikluspiirangud:

Harju maakonnas Tallinna–Narva maanteel Väos (km 9,8–10,2) on geoloogiliste uuringute tõttu kiirus piiratud.

Ida-Viru maakonnas Tallinna–Narva maanteel Järve–Edise lõigul (km 156,5–163,7) teostatakse tänavavalgustuse remonti ja valgusallikate vahetuse.

Harju maakonnas Tallinna ringteel Sauel (km 30.3-30.7) on seoses valgustuspostide vahetusega üks sõidusuund suletud ja kehtestatud kiiruspiirang. Liiklust korraldavad reguleerijad.