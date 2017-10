Lugeja: "Miks teha juhiluba suures linnas, kui need saab kätte palju väiksema vaevaga paarkümmend kilomeetrit eemalt?"

Alles hiljuti päevakorras olnud teema, et autosõidueksamil põrub rohkem inimesi kui sealt läbi saab, hakkasid levima imestunud küsimused, et miks eksamiks lihtsamat kohta ei valita? Ühendust võtsid mitmed inimesed, kes harrastavad nö lubade tegemise turismi, kus läbitakse autokool või minnakse sooritama riiklikku eksamit väiksemasse linna.

Kelly (19): „Ma olin vist oma 10 korda Tartus koolieksamil põrunud kui sõbranna küsis, et miks ma Põlvasse lube tegema ei lähe? Seal on üks ringtee, liiklus olematu ja enamus ta sõbrannasid käib just seal või Võrus lube tegemas.”

Mitmetelt inimestelt on kuulda olnud, kuidas noored, kes soovivad endale lube teha, otsustavad väikelinnade kasuks, kuna liiklust, mida tähele panna, on tunduvalt vähem. Ei ole tramme, trolle, mitmerealisi sõiduteid ja ka liiklus on väike. Kuid need samad juhid, kes endale väikelinnas load teevad, tulevad peale lubade tegemist tagasi liiklusesse, kus nad lube tehes liigelda ei julgenud.

Elisabeth (26): „Mina otsustasin load teha Haapsalus, sest kuigi ma liiklen peamiselt Tallinnas, on sealne liiklus rahulik ja ei pea olema silmitsi närviliste juhtidega, kes omakorda ka mind närviliseks teevad. Ja see ei olegi isegi eriline ettevõtmine, kuna bussiga sõit Haapsallu võtab mul vähem aega kui mõnel teisel Viimsist bussijaama tulek. Kusjuures väga paljud käivad väiksemates kohtades ARK eksamit tegemas, sest asju, mida tähele panna, on tunduvalt vähem ja lisaks tuleb Tallinnas veel jupp aega oodata selleks, et eksamile pääseda. Mu sõbranna, kes ootas Tallinnas võimalust riiklikku eksamit teha, ostis peale koolieksami edukat läbimist sõidutunde juurdegi, et ARK eksamiks sõitmine ikka meeles oleks. Ta pidi ootama oma kuu aega.”

Tõepoolest on Tallinnas liigeldes ohte tunduvalt enam kui Põlvas või Haapsalus sõites, kuid seaduse mõttes ei tehta ka midagi valesti. Ka Maanteeameti eksamikeskuse juhataja Tarmo Vanamõisa ei näe selles mingit probleemi: „Arvestades liiklusintensiivsust ja teiste juhtide liikluskäitumist võib situatsioonide lahendamine olla keerukam, aga see ei tohiks olla probleem, sest õppesõitu on tehtud samas keskkonnas“.