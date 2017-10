Lõuna prefektuuris takistas politsei sajakonnal suverehvidega autol maanteele minemist

Lõuna prefektuuris tegi politsei kõigis linnades täna hommikul operatsiooni, kus linnast väljuvatel suundadel kontrolliti autode rehve. Kellel olid all suverehvid või liiga kulunud talverehvid, neid maanteele sõitma ei lubatud.

Politseioperatsiooni juhilt Ottomar Virk ütles, et juba eile said nad ilmaprognoose vaadates aru, et tänane hommik tuleb raske. Hommikul enne kuut otsustati teha operatsioon linnadest väljuvatel suundadel, et takistada ohtlike rehvidega autode väljumist maanteele, kus kiirused on suuremad ja seega õnnetuse oht tõsisem.

Koos autojuhtidega vaadati autodel rehvid üle, suverehvidega autod suunati linna tagasi, kui aga kellelgi oli vaja kindlasti sõita, siis nemad jäid teede äärde parklatesse ja tanklatesse ootama ilmaolude paranemist.

"Inimesed olid väga mõistvad ja said aru, vaid paar autojuhti oli, kellele tuli natuke rangemalt seletada," rääkis Virk. Üks autojuht rääkis politseinikele, et oli juba varem oma ülemusele öelnud, et talverehvid tuleks alla panna, aga ülemus ei pidanud seda vajalikuks, mistõttu nüüd oli autojuhil võimalik politseile viidates selgitada, miks ta suverehvidega sõita ei saa.

Virk ütles, et seadus küll lubab praegu suverehvidega sõita, aga tehniliselt pole suverehvid loodud sellise ilmaga sõitmiseks. Paljud ei tea tema sõnul, et korrakaitseseadus paneb politseile kohustuse tõrjuda ohtu.

"Kui näeme sõidukit, mis ilmselgelt ei saa liikluses hakkama, kui see ohtlik inimeste elule ja tervisele, on meil kohustus oht kõrvaldada," rääkis Virk. Ta ütles, et vajadusel saavad nad teha ka kirjaliku ettekirjutuse, aga täna seda vaja ei läinud.