Loe tänaste teeolude ja algavate liikluspiirangute kohta

Lääne-Viru maakonnas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel Piira külas (km 179,0–179,1) tehakse valgustuse hooldetöid. Liiklus allub ajutistele liikluskorraldusmärkidele.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolamärjad, kohati soolalumesegused. Mitmel pool sajab vihma, kohati tuleb sekka ka lund või lörtsi.

Teetemperatuur kõigub pluss- ja miinuspoolel. Teedel on libeduse oht. Saartel ja Põhja-Eestis piirab mõnel pool nähtavust udu.

Ilmaprognoosi kohaselt taandub keskpäeval tihedam sadu itta ja üksikutes kohtades on vihmahooge. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +7° C. Mitmel pool on udu.

Meeldetuletuseks juhile liiklemisel talvistes teeoludes: vali teeoludele vastav sõidukiirus. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.