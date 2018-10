Loe tänaste teeolude ja algavate liikluspiirangute kohta

Kell 13-15 on Viljandi maakonnas Kildu–Oksa–Tõramaa maanteel Sandra sild (km 19,5-19,6) liiklusele suletud koormuskatsete tõttu.

Ümbersõit on Kõpu kaudu, teekond pikeneb kuni 20,4 km võrra.

Kell 8-20 on Võru maakonnas Tsooru–Krabi maantee (km 20,8) liiklusele suletud truubiremondi tõttu.

Ümbersõit on kohalike teede kaudu vastavalt ajutisele liikluskorraldusele.

Teeolud

Täna päeval on oodata tugevat tuult, saartel ja rannikul puhanguti kuni 25 m/s. Tugevate tuuleiilide tõttu võib olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi. Palume liiklejatelt ettevaatust!

Meeldetuletuseks juhile

Sõidukijuht peaks kõige paremini mõistma, miks helkuri kandmine ülioluline on. See on lisaks pimedal ajal või halva nähtavuse korral kohustuslik.

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline kanda sertifitseeritud helkurit, mis on kinnitatud sõiduteepoolsele küljele autotulede kõrgusele.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.