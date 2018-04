Loe tänaste liikluspiirangute ja teeolude kohta

Tarktee loetleb tänaseks neljas paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid. Loe ka ilmaolude kohta!

Lääne-Viru maakonnas on kell 9.00-17.00 truubiremondi tõttu liiklusele suletud Laekvere–Muuga maantee (km 3,9). Ümbersõit on Muuga–Paastvere–Laekvere kaudu.

Järva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Tarbja–Mäeküla lõigul (km 85,0–91,0) on liikuva iseloomuga teekatte parandustööd. Töötsoonis on kiiruspiirang ja üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldavad märgid - ümberpõiked on tähistatud suunavate nooltega.

Harju maakonnas Perila–Jäneda maanteel (km 0,0–10,8) algab teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang ja üks sõidusuund on suletud. Liiklus on reguleeritud.

Ida-Viru maakonnas Jõhvi–Ereda maanteel (km 0,0–2,9 ja 3,0–9,2) toimub teeremonti. Töötsoonis on kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldavad eesõigusmärgid, foorid, reguleerijad.

Ilmateade

Vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, Lääne-Eestis kuni +3° C.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.