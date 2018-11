Loe täna algavate liikluspiirangute kohta

Viljandi maakonnas Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteel Mudiste külas (km 31,4–31,5) on liiklusmärgi vundamendi paigaldustööde tõttu kiiruspiirang.

Meeldetuletuseks juhile: liikluses on oluline keskenduda ja tähelepanelik olla ehk tegeleda sõiduki juhtimisega. Kui tegeled kõrvalisega, siis on su terav nägemisväli kuni 50% võrra väiksem ja võib juhtuda, et midagi olulist jääb märkamata ja satud liiklusõnnetusse.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.