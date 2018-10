Loe täna algavate liikluspiirangute kohta

Harju maakonnas on kell 12-14 silla koormuskatsetuste tõttu liiklusele suletud Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Kanama–Ääsmäe lõigul Jõgisoo sild (km 19,8–26,2) Tallinna–Pärnu suunal.

Liiklus suunatakse vastassuuna teepoolele, kiirus on lõiguti piiratud. Vajadusel liiklust reguleeritakse.

Harju maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Vaida–Aruvalla lõigul (km 20,7–25,8) on teekatte parandustööd. Töö on liikuva iseloomuga, töötsoonis on kiiruspiirang.

Põlva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Saverna külas (km 216,7–220,3) on valgustuse hooldetööd. Töötsoonis on hoiatav märk.

Põlva maakonnas on seoses ralliautode testsõiduga liikluspiirangud Karilatsi–Heisri maanteel (km 0,2–2,6). Liiklus suletakse lühiajaliselt (kuni 10 minutiks) ralliautode testlõigu läbimise ajaks. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Harju maakonnas on asfalteerimistööde tõttu üks sõidusuund suletud ja kehtib kiiruspiirang Ruila–Laitse maanteel (km 3,6–5,8). Liiklust korraldavad reguleerijad.

Järva maakonnas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel (km 74,6–74,9) ja Türi–Arkma maanteel (km 0,0–0,6) tehakse Särevere alevikus valgustuse hooldetöid. Töötsoonis on hoiatav märk.

Võru maakonnas Võru–Mõniste–Valga maanteel (km 3,2–3,9) tehakse valgustuse hooldetöid. Töötsoonis on hoiatav märk.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.