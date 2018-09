Loe täna algavate liikluspiirangute kohta

Tartu maakonnas Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Kärevere sillal (km 168,6-168,8) on piirdetööd. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang.

Järva maakonnas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel (km 123,7-124,1) on valgustuse hooldetööd. Töötsoonis on hoiatav märk.

Harju maakonnas Jägala–Käravete maanteel (km 31,7) on kiirusepiirang kaablipaigalduse tõttu.

Jõgeva maakonnas Jõgeva–Mustvee maanteel (km 36,9-38,9) on üks sõidusuund suletud teeremondi tõttu, liiklus on reguleeritud. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva maanteel (km 30,1-30,5 ja 43,3-43,7) on valgustuse hooldetööd. Töötsoonis on hoiatav märk.

Põlva maakonnas Tartu–Räpina–Värska maanteel (km 63,1-63,4) ja Võru–Räpina maanteel (km 43,0-43,9) toimuvad lühiajalised kuni viieminutilised liikluse sulgemised ürituse "Sügisteatejooks Räpina tänavatel“ tõttu, võistlejate teele tulemise ajaks.

Eelteade

28. septembrist kuni 30. oktoobrini on Ida-Viru maakonnas Kohtla–Kohtla-Nõmme maantee (km 1,7-2,2) teeremondi tõttu liiklusele suletud.

Ümbersõit on tähistatud ja pikendab teekonda 2,8 km võrra. Suletud lõigul on läbipääs tagatud kohalikele elanikele ja ehitustranspordile.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.