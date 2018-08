Loe täna algavate liikluspiirangute kohta

Harju maakonnas on teeremondi tõttu liiklusele suletud täna kella 22-st kuni 28. septembri kella 22-ni Ruila–Laitse maantee Laitse külas (km 3,6–4,6).

Ümbersõit on Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee kaudu. Teekond pikeneb kolme kilomeetri võrra. Sulgemisalas on läbipääs ühistranspordile.

Harju maakonnas Tallinna–Narva maanteel Valgejõe külas (km 59,5–59,6) on kiiruspiirang Kaitseväe õppuse tõttu.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna–Narva maanteel Loobu külas (km 69,3–69,4) ja Tapa–Loobu maanteel Loobu külas (km 25,2–25,4) on kiiruspiirang Kaitseväe õppuse tõttu.

Harju maakonnas Muuga sadama teel (km 2,5–2,6) on maanteekaalupunkti hooldustööd. Tööalal on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang. Liiklust korraldavad foorid, ligikaudne ooteaeg on kolm minutit.

Harju maakonnas Paldiski–Padise maanteel (km 0,0–0,9) on asfalteerimistööd. Tööalal on üks sõidusuund suletud ja kehtib kiiruspiirang. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.