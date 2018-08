Loe täna algavate liikluspiirangute kohta

Jõgeva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel (km 139,4-145,4) on üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud teekatte taastusremondi tõttu. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Ida-Viru maakonnas Tallinna–Narva maanteel (km 209,1-209,9) on üks sõidusuund suletud ja liiklus reguleeritud teeremondi tõttu.

Viljandi maakonnas Viljandi–Rõngu maanteel (km 18,0-20,2) on geoloogilised uuringud. Töötsoonis on üks sõidusuund lühiajaliselt suletud ja liigub märgistatud sõiduk. Töö on liikuva iseloomuga.

Lääne maakonnas Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteel (km 44,3-44,9) on filmivõtete tõttu kiirus piiratud.

