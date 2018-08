Loe täna algavate liikluspiirangute kohta

Jõgeva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel (km 139,4-145,4) on teekatte taastusremondi tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Harju maakonnas Tallinna–Narva maanteel (km 16,7-40,7) on asfaltbetoonkatte parandustööd, mis on liikuva iseloomuga.

Tartu maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel (km 159,7-160,0) on geoloogilised uuringud. Töötsoonis on üks sõidusuund lühiajaliselt suletud, teel liigub märgistatud sõiduk. Töö on liikuva iseloomuga.

Pärnu maakonnas Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maanteel (km 108,5-109,0) algavad Kanaküla silla lammutus- ja ehitustööd.

Silla üks pool suletakse liiklusele. Liiklejatele tagatakse 3,5 m laiune läbipääsu gabariit. Liiklust reguleerivad ajutised foorid või reguleerijad. Eeldatav ooteaeg on 5-10 minutit.

Tartu maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel (km 165,6-165,7) on tee kõrval kaablipaigaldustööd.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.