Loe täna algavate liikluspiirangute ja ilmaolude kohta

Lääne-Viru maakonnas on täna kell 12.00–14.00 koormuskatsetuste tõttu liiklusele suletud Tapa linna piiril Tapa–Loobu maanteel Valgejõe sild (km 2,3).

Ümbersõit on korraldatud Imastu kaudu ja teekond pikeneb kuni 5,4 km võrra.

Pärnu maakonnas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Oese–Kodesmaa lõigul (km 96,9–98,8) algavad tee geoloogilised uuringud, tööpiirkonnas on kiiruspiirang.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad või niisked. Kesk-, Ida- ja Kirde-Eestis on teetemperatuur mitmel pool 0° C lähedal, mistõttu on teedel soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Ilmaprognoosi kohaselt tõuseb päeval tee- ja õhutemperatuur plusspoolele.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.