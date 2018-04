Täna on Eesti teedel palju liikluspiiranguid; loe ka ilmaolude kohta

Pilt on illustratiivse tähendusega

Tarktee loetleb tänaseks kümnes paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas

Keila-Haapsalu maanteel (km 25,4-34,8) on teeremondi tõttu üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldavad foorid ja reguleerijad. Ligikaudne ootaeg on kuni 10 minutit. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Tallinna ringtee Lagedil (km 2,7-4,8) on piirdesüsteemi paigalduse tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud.

Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel (km 9,5-18,8) toimuvad teekatte märgistustööd, mis on liikuva iseloomuga.

Tallinn-Paldiski maanteel (km 18,8-29,5) toimuvad teekatte parandustööd, mis on liikuva iseloomuga. Kiirust ei piirata.

Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel (km 26,6-36,8) toimuvad teekatte parandustööd, mis on liikuva iseloomuga. Kiirust ei piirata.

Jõgeva maakonnas

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel (km 144,0-147,0) kehtib kiiruspiirang seoses teepeenarde parandusega.

Võru maakonnas

Riia-Pihkva maanteel (km 0,0-22,0) toimub Tsiiruli-Missokülä teelõigu rekonstrueerimine. Töötsoonis on üks sõidusuund suletud ja kiiruspiirang.

Ida-Viru maakonnas

Tallinn-Narva maanteel (km 125,2-132,9) toimuvad teekatte parandustööd, mis on liikuva iseloomuga.

Rapla maakonnas

Märjamaa-Konuvere maanteel (km 7,3-12,0) on seoses teeremondiga kiirus piiratud.