Liikluspiirangud ja teeolud: kohati sajab lund ja on udu

Tarktee hetkeseisuga tänaseks liikluspiiranguid ei nimeta, küll aga on teada üls homne ja tasub lugeda ka kokkuvõtet teeoludest.

Homme 23. veebruail ajavahemikus 10.30-11 on Rapla maakonnas Kernu-Kohila maanteel Kohila alevis (km 15,4-15,7) vabariigi aastapäeva rongkäigu tõttu liiklus umbes 10 minutiks seisatud. Ümbersõit on kohalike teede kaudu ja politsei reguleerib liiklust.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad või soolaniisked. Kohati on udu tõttu nähtavus teedel piiratud.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib veidi lund sadada. Hommikutundidel on paiguti udu ja härmatist. Õhutemperatuur on hommikul kohati -24° C, päeval tõuseb kohati -5 kraadini.

Maanteeamet meenutab, et sõidu ajal tuleb kinnitada ka turvavöö, seda nii auto tagaistmel kui ka linnadevahelises bussis. See on oluline nii reisija enda kui ka kaasreisijate ohutuse tagamiseks.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.