Liikluspiirangud ja teeolud: ilm on külm, teedel on lendlevat lund

Tarktee loetleb tänaseks hetkel ühe liikluspiirang, millega liiklejad arvestada võiksid.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna-Narva maanteel Kõrkkülas (km 133,5) toimuvad täna piirdetööd ja üks sõidurada on suletud.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad, kuid peale Lääne-Eesti sajab mitmel pool kerget lund, teekatted on kohati soolaniisked ja teedel on lendlevat lund.

Prognoosi kohaselt hommikul veel kohati sajab kerget lund, kuid päeval pilvisus hõreneb ning ilm on peamiselt sajuta. Ilm püsib külm, valdavalt -5 kuni -10 kraadi vahel.

Meeldetuletuseks juhile: kui tegeled roolis olles kahe asjaga samaaegselt, siis sinu reageerimiskiirus aeglustub ning seega sõiduki peatumisteekond pikeneb. Kui juhid, siis ainult juhi!