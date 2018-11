Liiklusõnnetuste arv ristmikel on kasvamas

Kuigi üks selle põhjus on vähene liiklus rekonstrueerimise ajal, siis õnneks ei näita viimaste kuude statistika õnnetuste arvu kasvu. Seega on kindel, et liiklussõlmede ümberehitamisega on võimalik liiklusohutust tõsta,“ ütles Jesse.

Liikluskindlustuse 2018. aasta kolmanda kvartali statistika