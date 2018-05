Liikluskindlustuse fond uuendas liikluskindlustuse kalkulaatorit

Liikluskindlustuse fondi (LKF) kalkulaator annab hea ülevaate kohustusliku liikluskindlustuse hindadest. Seda kasutatakse 1000-1200 korda tööpäevas.

Aastaid tagasi Finantsinspektsiooniga loodud kalkulaator sai nüüd uue kujunduse ja seda on mugavam kasutada nii arvutis kui ka mobiilis.

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul näitavad kindlustusseltsid kalkulaatoris oma kõige soodsamat kindlustusmakset.

„Kalkulaatori suurim väärtus on, et sisestades sõiduki registrimärgi saab ühekorraga näha seltside parimaid liikluskindlustuse hindasid. Tavaliselt on kalkulaatoris kindlustusmakse, mis tuleb tasuda kindlustusandja veebilehel lepingut sõlmides."

„Ühe auto liikluskindlustuse hinnad võivad kalkulaatoris mitmekordselt erineda, sest kindlustusseltsidel on erinevad makse arvutamise metoodikad. Iga kindlustusandja püüab kindlustusriski võimalikult täpselt hinnata ja määrab kindlustusmakse selle järgi,“ lisas Potsepp ning tõi näitena, et tema auto odavaim liikluskindlustus maksab 105 eurot ja kalleim 226 eurot aastas.

Liikluskindlustuse hinnavõrdluse päringu saab teha LKF-i veebilehel, kui sisestada vaid sõiduki registrimärk. Täpsem päring tuleb teha ainult juhul, kui sõiduk ei ole liiklusregistris, seda kasutatakse tavapärasest enam ja riskirohkemalt või päringu tegija ei ole sõiduki omanik ega vastutav kasutaja.