Lasnamäel algavad Anni tänava remonttööd, mis lähevad maksma pea 400 000 eurot

Tallinna kommunaalameti tellimusel alustatakse 2. juulil Anni tänava Varraku tänava ja Vilisuu tänava vahelise lõigu taastusremonttöödega.

Taastusremonttööde käigus uuendatakse Anni tänava ja tänavaga külgnevate kortermajade juurdepääsuteede asfaltkate, korrastatakse töömaale jäävad kaevud, vahetatakse välja lagunenud äärekivid, korrigeeritakse liikluskorraldust ning korrastatakse haljastus.

Taastusremonttöid teostab Tallinna Teede AS, tööde lepinguline tähtaeg on 8. oktoober. Ehitustööde maksumus on 395 000 eurot.

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul suletakse tööde perioodil tänav tavaliiklusele, kuid kohalikele elanikele ning teenindavale transpordile tagatakse juurdepääs. Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. "Palun elanikelt kannatliku meelt töödega seotud ebamugavustega toimetulemisel," lisas Jufereva.