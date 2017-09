Kommentaar | Alanud kooliaasta liikluses: 18 vigastatut ja 1 hukkunu

Seoses alanud kooliaastaga võib Tallinnas liikleja märgata, et suvine linnas tiirutamine on asendunud eesseisva masina numbri passimisega. Ehk need iga-aastased tüütud ummikud on liikluses tagasi. Palusime Tallinna juhtivkorrakaitseametnikul Kalmer Tikerpel enda mõtteid ja kogemusi sel teemal jagada.

Iga-aastane teavitsukampaania koolialguse puhul on näidanud tulemusi. Viimaste aastate jooksul, mil meedia ja riigiasutused manitsevad autojuhte septembris erilisele ettevaatlikkusele, on loonud olukorra, et septembri esimesel nädalal pole aastaid liikluses viga saanud ükski laps. Loodetavasti see aasta selles mõttes ei erine. Selle on taganud juhtide teadlikkus ja valmisolek, et lapsed naasevad liiklusesse ja ka politsei suurendatud jõud näiteks ülekäiguradade juures.

Kuigi Tallinnas liigeldes võib tunduda igal aastal, et sel aastal on seis liikluses eriti halb, siis statistika kohaselt on liiklusõnnetuste arv septembri esimestel päevadel umbes sama, mis aasta tagasi ja seda kogu Eestis. Kui sel aastal on septembri algusest alates õnnetustes vigastada saanud 18 inimest, siis eelmisel aastal oli sama number 17. Olukord on tunduvalt parem aga võrreldes aastaga 2015, kus kooliaasta esimestel päevadel sai vigastada suisa 28 inimest. Küll aga lisandus selle aasta koolinädala kurba liiklusstatistikasse üks hukkunu.

Septembri alguse iga-aastane liiklushullus on miski, mis peagi ise leeveneb. Kunagi varem pole Tallinnas esimesse klassi astunud nii palju lapsi. See tähendab ka suur hulk vanemaid, kes alles õpivad lapse kooli toimetamise ajastamist ja marsruute. Kui on liikluses kitsaskohti, siis neid püüab vältida samuti suur hulk inimesi ja seisakud võivad tekkida seal, kus neid varem nähtud pole. Oluline on võtta aega ja suhtuda mõistvalt kaasliiklejatesse, kes on täpselt samamoodi autoga paigal seistes kiirustamas.