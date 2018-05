KAART | 1. juunil suletakse Gonsiori tänav: vaata, kus asuvad ühistranspordi peatused ning millised tänavad liiklejate jaoks tuletakse

„Gonsiori tänava rekonstrueerimise töövõtuleping on allkirjastatud AS-iga TREV-2 Grupp. Lepingu kogumaksumus on 9 mln eurot, millest AS-i Tallinna Vesi poolt kaasfinantseeritav osa on 1,5 mln eurot,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Tööde maht sisaldab tänavavalgustuse, sademevee- ja olmevee kanalisatsiooni, veetrasside, sidekanalisatsiooni, elektri õhuliinide ja maakaabelliinide, gaasitorustiku, kaugküttetorustiku ehitamist ja rekonstrueerimist, liikluskorraldusvahendite paigaldamist ning haljastuse rajamist.“