Järelkärusaaga jätkub: politsei alustas menetlust kärus teismelist vedanud autojuhi üle

Kahe nädala eest jäi Delfi lugejale Tallinnas ilma üks isepärane intsident - järelkärus veeti teismelist.

"Auto peatus punase fooritule taga ja kaasliiklejate ehmatuseks oli järekärus umbes 10-13aastane poiss, kellel julgestuseks pelgalt üks prügikott, millest kinni hoida," kirjutas lugeja. Ta lisas, et kärus oli ka paar kivi, mis kiirema manöövri korral võinuks poisile haiget teha.

"Foori taga seistes küsis naine, kas ehk laps tahab autosse tulla ja kas temaga on kõik hästi, ent hiljem jätkati sõitu samamoodi," märkis Delfile juhtumist teada andnud mees.

Politsei pressiesindaja Marie Aava kommenteerib, et politsei on juhiga vestelnud ning kuna tegu oli väga ohtliku liiklusrikkumisega, on alustanud ka menetluse liiklusseaduse paragrahvi 238 järgi. Seadus näeb ette mootorsõiduki- või trammijuhi poolt sõitjate- või veoseveo nõuete rikkumise karistamist kuni 100 trahviühikuga, teisisõnu kuni neljasaja euroga.