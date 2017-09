INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, millistel septembrikuu päevadel on eesistumise tõttu liiklus enim häiritud

Kooliaasta alguse, teetööde ja EL-i eesistumise tõttu on septembris liikluskoormus Tallinnas erakordselt suur. Kui juba täna hommikul enne tööpäeva algust olid ummikud tavapärasest suuremad, siis homme ehk teisipäeval saabub terve hulk delegatsioone ajavahemikus 7.00-10.00, mistõttu tasub hommikul tööle jõudmiseks aega varuda.

Teisipäeval on plaanis külaliste transportimiseks kasutada ka trammiteed, nii et seisakutega peavad mingil määral arvestama ka ühistransporti kasutavad kodanikud. Samas kinnitati politseist, et trammitee kasutamine ei tähenda, et ühistransport seal ei sõida või kuidagi seisma pandaks.

Väliskülalised saabuvad (ja lahkuvad) ka 8.09, 11.09, 15.09, 16.09, 20.09 ja 21.09.

Politsei pressiesindaja Maria Gonjak ütles Delfile, et eesistumisega seotud muudatused puudutavad peamiselt Kultuurikatla ümbrust, delegatsioonide liikumise ajal ka lennujaam-hotellid-Kultuurikatel trajektoore.

"Trajektooridel lennujaam-hotellid on seisakud lühiajalised ning konkreetseid kellaaegu on ette keeruline öelda, kuna see sõltub sellest, mis ajal saabuvad külalised Eestisse (lendude ajad võivad muutuda jmt). Et liiklus oleks võimalikult vähe häiritud, kasutatakse võimalusel delegatsioonide transpordiks ka trammiteesid. Selliselt on liiklusseisakud kõige lühiajalisemad," sõnas Gonjak.

Pressiesindaja sõnul eitähenda graafikus välja toodud kellaajad seda, et liiklus on terve selle aja kinni, pigem on tegu orientiiridega, millisel ajal võib esineda Kultuurikatla ümbruses keerulisemaid olukordi.

"Meie soovitus on vältida nendel kellaaegadel Kultuurikatla vahetus läheduses liiklemist ning võimalusel planeerida enda sõidud muudele aegadele või kasutada liikumiseks muid teekondi. Korteeži märgates tuleks autojuhtidel joonduda paremale poole sõidutee äärde, andes sellest suunatulega märku ja läbi tuleks lasta kindlasti kogu kolonn. Samuti palume järgida politseinike ja liikluskorraldusvahendite märguandeid," sõnas Gonjak.

Eesistumisega seotud liiklusseisakud puudutavadki peamiselt just ministrite mitteametlikke kohtumisi, mida on septembris kokku viis, sest just seal toimuvad delegatsioonide liikumised ja tänavatel on näha autokolonne. Kõrgetasemelistel konverentsidel on tavapärane liikluskorraldus ning konverentsi tõttu tänavate sulgemist üldiselt ei ole.