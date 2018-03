Ilm on külm ja kuiv, kõrval- ja metsateedel on libedusohtu

Tarktee hetkeseisuga tänaseks liikluspiiranguid ei nimeta, küll aga tasub lugeda kokkuvõtet teeoludest.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad. Siiski võib kõrvalteedel ja metsavahelistel lõikudel kohati esineda härmatist, mis tekitab libedust!

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Õhutemperatuur on paiguti kuni -14° C. Päeval on päikesepaisteline kuiv ilm ja õhutemperatuur tõuseb kuni +4° C.

Meeldetuletuseks juhile: liikluses on vaja keskenduda ja tähelepanelik olla. Kui sa tegeled roolis ja liikluses kõrvaliste tegevustega, on sinu terav nägemisväli kuni 50% väiksem ning võib juhtuda, et midagi olulist jääb märkamata ja satud liiklusõnnetusse.

