Hea päev liikluses: eile ei toimunud ühtegi kannatanuga avariid

Foto on illustreeriv.

Möödunud ööpäev liikluses kulges üsna rahulikult ja ükski inimene kannatada ei saanud.

Tõrvatilgana meepotis tabati eelmise ööpäeva jooksul viis alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked ja puhtad. Üksikutes kohtades sajab kerget lund, Harju- ja Hiiumaal on kohati teedel udu.

Prognoosi kohaselt ilmaolud täna oluliselt ei muutu. Ilm püsib valdavalt pilves, kohati sajab lund, tihedamaid sajuhooge on oodata põhjarannikul ja saartel. Õhutemperatuur jääb päeval 0 kuni -4 kraadi vahemikku.

Et ka käesolev ööpäev mööduks turvaliselt, meenutab maanteeamet sõidukijuhtidele, et talvistes teeoludes liiklemisel tuleb järgida piirkiirust. Kiirust ületades on ajavõit tühine, kuid peatumisteekond pikeneb ohu korral oluliselt.