GRAAFIK | Politsei peab Tartu Aardla tänava raudteeülesõitu ohtlikuks, ent linnavalitsus on teist meelt

Kuigi politsei ja Tartus liiklejad väidavad, et ohtlikud olukorrad tekivad Aardla raudteeülesõidu ülesehituse tõttu regulaarselt, leiavad nii Tartu linna liiklusteenistuse kui Eesti Raudtee kõneisikud, et juhid peaksid lihtsalt seadusekuulekamalt käituma ja ülesõit erilist ohtu endast ei kujuta.

Täna hommikul saadeti Delfi toimetusele vidoe Tartus Aardla ülesõidul tekkinud üliohtlikust olukorrast, kus linnaliinibuss seisis vaid mõnikümmend sentimeetrit sõitvast rongist. Politsei ja ristmikku igapäevaselt ületavate inimeste sõnul tekib selline olukord ristmikul süstemaatiliselt, kuna liiklusummikute ja lähedalasuva raudteeülesõidu tõttu jäävad autod raudteele lõksu.

Tartu linnavalitsus otsest probleemi ei näe. Linna liikluskorrladusteenituse juhataja Martin Nelis ütles, et tema kõrvu pole varem teated sellistest olukordades Aardla tänava ülesõidul jõudnud. Nelise sõnul peaks autojuhid lihtsalt püüdma ettevaatlikumad olla. "Need olukorrad võivad igal pool tekkida, kui autojuhid on hoolimatud," sõnas Nelis Delfile.

Nelis ei usu, et selliseid olukord oleks varem tekkinud. "Me kuuleme kõike, mis linnas toimub. Kui keegi jääb kuskile halba olukorda,siis antakse kohe teada. Autoroolistki helistatakse, et mis siin toimub," kirjeldas Nelis harilikku probleemidest teatamist.

Küsimusele, kas midagi tuleks ette võtta, ütleb Nelis, et olukorrale kiiresti reageerima ei pea, sest tema teada pole seal seal varem ohtlikke olukordi tekkinud. "Võime seda nimetada ohutuks ristmikuks, kuna seal on foor ja tõkkepuu," leiab Nelis. Ka pikemas perspektiivis ei oska Nelis asjas seisukohta võtta. "Kas midagi seal ette võtta annab, on omaette teema. Kui kunagi seal neid tänavaid renoveerima hakatakse, siis võib selle peale mõelda. Võib-olla lisada sinna sektsioone või infotahvleid," kaalub Nelis tulevikuperspektiive. "Ega need lahendused lihtsate killast pole," leiab ta siiski.

Eesti Raudtee pressiesindaja Monika Kaljusaar ütles Delfile samuti, et Eesti Raudtee ei pea Aardla tänava ülesõitu harilikust ohtlikumaks. "Eesolevat takistust ehk antud juhul ummikut ei saa seostada ainult läheduses asuva teine raudteeülesõiduga. Selliseid liiklusummikuid ja takistusi võivad tekitada mistahes olukorrad nagu näiteks mõne teise sõiduki tehniline rike või manööver," kirjeldab Kaljusaar Eesti Raudtee seisukohta.

Kaljusaare sõnul on autojuhi kohustus enne ülesõitu tagada see, et ta raudteele seisma ei jää. "Eelkõige peab iga juht jälgima pikivahet ning veenduma selles, et ta ei oleks sunnitud ülesõidul peatuma, vaid saab selle peatamata ja ohutult ületada," ütles Kaljusaar Delfile, kui laisas, et Eesti Raudtee analüüsib kindlasti ka Aardla tänava ülesõidu ohutusmeetmeid.

Viimasel ajal on raudteeülesõitudel toimunud küllaltki palju õnnetusi, neist rängim 20. veebruaril Keila lähedal Kulnas, kui reguleerimata raudteeülesõidul sõitis veoauto sisse sõitvale rongile. Seetõttu kavatseb Eesti Raudtee ohutuse tõstmiseks paigaldada kõigile raudteeülesõitudele foorid ja tõkkepuud.