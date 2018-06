FOTOD | Tartu maanteel on hiigelummik, mis laieneb üle linna

Täna kella nelja paiku oli Tallinnas Tartu maanteel ummik Stockmanni kaubamajast Mõiguni. Ummik on aja jooksul muutunud vaid hullemaks ja levinud üle linna.

Ummiku oluliseks põhjustajaks on autojuhid, kes sõidavad Stockmanni ristmikule välja ja jäävad keset ristmikku seisma, sest nende sõidusuunas pole ruumi. See tähendab, et ka teises sõidusuunas liikuvad autod ei pääse sõitma ja igas suunas tekib kiirelt kasvav ummik.

Samuti on linnas teetöödeks kinni pandud mitmeid olulisi transiittänavaid.

Kell 16 on Waze'i järgi täiesti umbes ka Liivalaia tänav, Juhkentali ja Filtri tänavad ehk head võimalust Tallinnast Tartu poole välja sõita ei ole. Umbes on ka Pärnu maantee, kus liiklus seisab raudteeviaduktist Tammsaare teeni. Traditsiooniline ummik on ka Tammsaare teel mõlemas suunas.

Pikk ummik on ka Paldiski maanteel enne Haabersti ristmikku. Peale Haabersti ristmikku jätkub sama ummik kuni Järvekalda tee ristmikuni linna piiril.

Ummikus on ka Viljandi maantee. Väiksem ummik on Laagna tee lõpus Rahu teel.

Väiksemad ummikud on ka teistel kesklinna tänavatel, samuti Telliskivi ja Kalaranna tänavatel.